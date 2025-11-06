Nancy Pelosi stelt zich in 2026 niet herkiesbaar voor Congres

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi stelt zich in 2026 niet herkiesbaar voor het Congres. De 85-jarige prominente Democraat zit sinds 1987 namens de staat Californië in het Huis van Afgevaardigden en was daar jarenlang voorzitter van.

"Ik stel mezelf niet herkiesbaar volgend jaar", schrijft Pelosi op X. "Met een dankbaar hart kijk ik uit naar mijn laatste dienstjaar." Haar zetel komt opnieuw beschikbaar bij de tussentijdse verkiezingen van november 2026.

Pelosi was lang een van de bekendste gezichten van de Democratische Partij en geldt als felle tegenstander van president Donald Trump. Tijdens de Capitoolbestorming in januari 2021 scandeerden zijn aanhangers leuzen over haar en gingen ze haar kantoor binnen om spullen te stelen.

Pelosi kondigde drie jaar geleden al aan dat ze stopte als fractieleider van de Democraten in het Huis. Haar opvolger werd Hakeem Jeffries.