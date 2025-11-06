2025 naar verwachting in top drie van warmste jaren ooit gemeten

BONN (ANP) - Het jaar 2025 komt naar verwachting in de top drie terecht van warmste jaren ooit. Dat heeft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) berekend. De VN-organisatie denkt niet dat dit jaar het hitterecord van 2024 gaat verbreken. Wel wordt dit jaar waarschijnlijk het op een na of op twee na warmste jaar ooit.

Dit is opnieuw een signaal dat het "vrijwel onmogelijk is" om de opwarming van de aarde de komende jaren te beperken tot 1,5 graad, zegt de WMO. De chef van de VN-organisatie Celeste Saulo benadrukt wel het belang om de temperatuur zo snel mogelijk terug te brengen tot onder deze grens.

Ook veel andere klimaatwetenschappers en VN-milieubureau UNEP concludeerden al dat het onvermijdelijk is dat de gemiddelde opwarming van de aarde de 1,5 graad passeert. In 2024 was de temperatuur al voor het eerst zo'n 1,55 graad warmer dan voor het industriële tijdperk. Het langjarige gemiddelde zal naar verwachting dit decennium ook boven de 1,5 graad uitkomen.