ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

2025 naar verwachting in top drie van warmste jaren ooit gemeten

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 15:41
anp061125161 1
BONN (ANP) - Het jaar 2025 komt naar verwachting in de top drie terecht van warmste jaren ooit. Dat heeft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) berekend. De VN-organisatie denkt niet dat dit jaar het hitterecord van 2024 gaat verbreken. Wel wordt dit jaar waarschijnlijk het op een na of op twee na warmste jaar ooit.
Dit is opnieuw een signaal dat het "vrijwel onmogelijk is" om de opwarming van de aarde de komende jaren te beperken tot 1,5 graad, zegt de WMO. De chef van de VN-organisatie Celeste Saulo benadrukt wel het belang om de temperatuur zo snel mogelijk terug te brengen tot onder deze grens.
Ook veel andere klimaatwetenschappers en VN-milieubureau UNEP concludeerden al dat het onvermijdelijk is dat de gemiddelde opwarming van de aarde de 1,5 graad passeert. In 2024 was de temperatuur al voor het eerst zo'n 1,55 graad warmer dan voor het industriële tijdperk. Het langjarige gemiddelde zal naar verwachting dit decennium ook boven de 1,5 graad uitkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

78366924_m

Waarom krimpen je kleren in de was en kun je ze herstellen?

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

fermentedfibers_4x3a

Deze nieuwe techniek kan wereldhonger bestrijden én maakt textielproductie groener

Loading