Snapchat groeit in Nederland naar 6 miljoen gebruikers per maand

SANTA MONICA (ANP) - Het aantal maandelijks actieve gebruikers van de socialemedia-app Snapchat in Nederland is gegroeid naar meer dan 6 miljoen. Dat komt neer op ongeveer een op de drie Nederlanders, stelt een woordvoerder van de app, die vooral onder jongeren populair is.

Volgens hem bereikt de app negen op de tien jongeren tussen de 13 en 24 jaar. In september 2023 meldde Snapchat nog dat de app ruim 5 miljoen maandelijkse Nederlandse gebruikers had.

Ook wereldwijd gebruiken meer mensen elke maand de app. Eind vorig jaar groeide dit naar 946 miljoen. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder, meldde moederbedrijf Snap woensdag in zijn kwartaal- en jaarresultaten. Daaruit kwam ook naar voren dat de omzet van Snap in 2025 met 11 procent groeide naar 5,9 miljard dollar (ongeveer 5 miljard euro). Het nettoverlies werd teruggebracht naar 27.000 dollar. In 2024 ging nog een verlies van 42.000 dollar in de boeken.

Het grote aantal jongeren op Snapchat heeft ook geleid tot kritiek over de verkoop van vapes aan minderjarigen via de app. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begon daarom vorig jaar een onderzoek naar Snapchat, naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Stichting Rookpreventie Jeugd. De waakhond stelde dat platforms zoals Snapchat maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat via hun platform illegale producten worden verkocht.