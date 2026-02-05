Oekraïne, Rusland en VS zetten vredesoverleg voort in Abu Dhabi

ABU DHABI (ANP/AFP) - Delegaties van Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten zijn in Abu Dhabi begonnen aan de tweede dag van hun overleg over het stoppen van de oorlog. De hervatting wordt gemeld door de Oekraïense onderhandelaar Roestem Oemjerov.

"We werken in dezelfde formats als gisteren: trilaterale consultaties, groepswerk en daaropvolgende afstemming van standpunten", laat Oemjerov verder weten. Hij zei woensdag dat de onderhandelingen over een vredesregeling "inhoudelijk en productief" waren. Een Amerikaanse functionaris noemde de gesprekken eveneens productief. De Verenigde Staten treden in Abu Dhabi op als bemiddelaar.

De Verenigde Arabische Emiraten gaven woensdag foto's vrij van het zeldzame overleg tussen Rusland en Oekraïne. Daarop is te zien dat de delegaties aan een U-vormige tafel zaten, met de Oekraïners en Russen tegenover elkaar en de Amerikaanse delegatie aan de zijkant.