Softwareconcern Salesforce flink hoger op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Salesforce behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het grote Amerikaanse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht en gaf daarnaast een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal. Ook werd het bedrijf optimistischer over de resultaten in het hele boekjaar. Daarnaast hopen beleggers dat het bedrijf flink zal profiteren van zijn strategie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel werd ongeveer 10 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef ook positief, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 44.985 punten, mede door de flinke koerswinst van Salesforce. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 6066 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 19.599 punten. Beide graadmeters sloten dinsdag op nieuwe recordniveaus.

UnitedHealth noteerde 2 procent hoger, ondanks het nieuws dat topman Brian Thompson van zorgverzekeringstak UnitedHealthcare is doodgeschoten.