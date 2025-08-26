SOMO roept pensioenfondsen op: breek met vermogensbeheerders VS

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse pensioenfondsen moeten breken met Amerikaanse vermogensinvesteerders en hun invloed op de klimaatkoers van bedrijven terugpakken. Daarvoor pleit de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) in een dinsdag verschenen artikel in economenblad ESB. Op dit moment drukken vermogensbeheerders uit de Verenigde Staten namelijk een grote stempel op de koers van Nederlandse bedrijven.

SOMO stelt dat BlackRock, Vanguard, State Street en Fidelity een belang van 11,8 procent beheren in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. De vijf Nederlandse tegenhangers - Achmea, PGGM, Robeco, APG en Aegon - beheren een belang van slechts 0,9 procent. Volgens SOMO domineerden voorheen Nederlandse partijen, maar verschuift het aandeelhouderschap nu "in rap tempo" naar Amerikaanse zijde.

Hoewel Nederlandse pensioenfondsen als ABP en PFZW hun vermogen deels via Nederlandse beheerders beheren, gaan er ook miljarden naar de VS. Formeel behouden de pensioenfondsen hun stemrecht, maar de impact daarvan is volgens SOMO gering. Daarnaast maken investeerders relatief weinig gebruik van hun stemrecht, waardoor Amerikaanse vermogensbeheerders namens hen kunnen stemmen, vaak tegen klimaatresoluties.

'Wrang contrast'

Ondertussen werkt Europa aan het vergroenen van de industrie, waarvan de financiering deels moet komen uit het kapitaal dat wordt beheerd door de Amerikaanse partijen. Daarmee ontstaat "een wrang contrast", stelt SOMO. "Gevolg van dit Amerikaanse vermogensbeheer is dat Nederlandse strategische keuzes over klimaat en industrie uiteindelijk elders worden gemaakt", aldus de stichting.

Daarom moeten institutionele beleggers zoals pensioenfondsen hun invloed vergroten. "Wie honderden miljarden beheert namens miljoenen Nederlanders, heeft de verantwoordelijkheid om duurzaamheid niet alleen te beloven, maar ook daadwerkelijk af te dwingen", bepleit SOMO. "Dat maakt echt rentmeesterschap weer mogelijk: actieve, inhoudelijke betrokkenheid bij de strategische koers van bedrijven."