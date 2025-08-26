ECONOMIE
Van de Zandschulp verliest in eerste ronde US Open van Rune

Sport
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 00:59
anp260825001 1
NEW YORK (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van de US Open niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 29-jarige Nederlander verloor in drie sets van de als elfde geplaatste Deen Holger Rune: 3-6 6-7 (4) 6-7 (2). De partij duurde precies drie uur.
Het is voor het eerst dat Van de Zandschulp op de US Open al in de eerste ronde wordt uitgeschakeld. Bij zijn debuut in 2021 verraste hij door direct de kwartfinales te halen. Daarna kwam hij twee keer tot de tweede ronde en één keer tot de derde.
Tallon Griekspoor en Jesper de Jong verloren zondag al in de eerste ronde in New York, waardoor alle Nederlandse mannen in het enkelspel zijn uitgeschakeld. Bij de vrouwen doet alleen Suzan Lamens mee. Zij komt dinsdag in actie in de eerste ronde.
SOMO roept pensioenfondsen op: breek met vermogensbeheerders VS

