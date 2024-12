Sonic beter bezocht dan Mufasa in Noord-Amerikaanse bioscopen

LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Sonic the Hedgehog 3, van de filmstudio van Paramount Global, was dit weekend de best scorende film in Amerikaanse en Canadese bioscopen. Met de kaartverkoop was in het debuutweekend 62 miljoen dollar gemoeid. Daarmee werd Mufasa: The Lion King van Disney overtroffen. Die film, die afgelopen week eveneens in première ging, was goed voor 35 miljoen dollar aan kaartjes.

Volgens persbureau Bloomberg vallen de cijfers van beide films enigszins tegen. Branchetracker Box Office Pro had voor Sonic, die in Nederland pas later deze week uitkomt, op minstens 70 miljoen dollar gerekend. Bij Mufasa lagen de verwachtingen op minstens 50 miljoen dollar.

Paramount investeert de laatste jaren flink in films van Sonic. De twee voorgaande Sonic-films, gebaseerd op de videogamefranchise van Sega, hebben samen meer dan 725 miljoen dollar opgebracht aan de kassa. Daarnaast verdiende de studio 180 miljoen dollar aan mensen die de film thuis op hun eigen tv wilden zien. Paramount werkt inmiddels aan een vierde film in de reeks. Die staat gepland voor 2027.

Dat de kaartverkoop voor Mufasa die voor Sonic niet heeft weten te overtreffen, roept volgens Bloomberg vragen op over de toekomst van The Lion King-franchise. De eerste film uit 1994 maakte deel uit van een renaissance in Disney's animatie-afdeling en werd ook bewerkt tot een langlopende Broadway-musical, tv-shows en videogames. Een versie uit 2019 met fotorealistische animatie scoorde wereldwijd ook nog erg goed. Maar de nieuwe film heeft tamelijk lage beoordelingen gekregen van filmrecensenten.