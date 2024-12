Dubbelspecialist Purcell legt zichzelf dopingschorsing op

LONDEN (ANP) - De Australische tennisser Max Purcell, tweevoudig grandslamwinnaar in het dubbelspel, is voorlopig geschorst. De 26-jarige tennisser heeft toegegeven dat hij de dopingregels heeft overtreden door het gebruik van een verboden methode. De dopingautoriteit in het tennis (ITIA) heeft in een persmededeling aangegeven dat Purcell vrijwillig heeft gekozen om voorlopig niet te mogen spelen. De schorsing is per 12 december ingegaan.

Purcell is de huidige nummer 12 op de wereldranglijst in dubbelspel. Hij won dit jaar samen met Jordan Thompson de US Open en in 2022 schreef hij met zijn toenmalige dubbelpartner Matthew Ebden Wimbledon op zijn naam. De ITIA wilde geen nadere details geven over de dopingzaak. "Aangezien de zaak momenteel wordt onderzocht, is het niet gepast om op dit moment verder commentaar te geven", liet de in Londen gevestigde instantie weten. De tijd die Purcell uitdient onder zijn voorlopige schorsing, wordt afgetrokken van de definitieve sanctie die hem mogelijk wacht.