Amsterdamse VVD: Joden zijn niet meer veilig in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse VVD noemt de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters "een nieuw dieptepunt in een lange reeks dieptepunten". "Joden zijn echt niet meer veilig in Amsterdam. Antisemitisch tuig trekt door onze straten", zegt fractievoorzitter Daan Wijnants op X. De partij wil woensdag hierover in debat met burgemeester Femke Halsema. "Actie moet nu!"

Na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv verliep zeer onrustig in Amsterdam, waarbij een onbekend aantal supporters van de Israëlische club is aangevallen.