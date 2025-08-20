ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sony verhoogt adviesprijs PlayStation 5 in VS met 50 dollar

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 18:56
anp200825164 1
TOKIO (ANP) - Sony verhoogt de prijs van zijn PlayStation 5 in de Verenigde Staten vanaf donderdag met 50 dollar. Het Japanse bedrijf is naar eigen zeggen tot dat besluit gekomen vanwege de "uitdagende economische omgeving". Zo heeft Sony te maken met de impact van de Amerikaanse importheffingen.
Door de prijsstijging wordt de adviesprijs van een standaard PlayStation 5 in de VS nu 549,99 dollar. De adviesprijs van de digitale editie, waarop alleen digitale games gespeeld kunnen worden en geen fysieke games, stijgt tot 499,99 dollar. De PlayStation 5 Pro krijgt een prijskaartje van 749,99 dollar.
Sony meldt verder dat de adviesprijzen voor de PlayStation 5-accessoires onveranderd blijven. Ook is het bedrijf niet van plan de prijzen in andere markten te verhogen.
Sony schatte de impact van de Amerikaanse importheffingen begin deze maand op ongeveer 70 miljard yen, omgerekend zo'n 408 miljoen euro. Dat was minder dan de 100 miljard yen waar het bedrijf in mei nog van uitging.
Vorig artikel

Golficoon Woods leidt commissie over toekomst PGA Tour

Volgend artikel

Organisatie SAIL noemt eerste dag 'druk maar goed beheersbaar'

POPULAIR NIEUWS

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek