Sony verhoogt adviesprijs PlayStation 5 in VS met 50 dollar

TOKIO (ANP) - Sony verhoogt de prijs van zijn PlayStation 5 in de Verenigde Staten vanaf donderdag met 50 dollar. Het Japanse bedrijf is naar eigen zeggen tot dat besluit gekomen vanwege de "uitdagende economische omgeving". Zo heeft Sony te maken met de impact van de Amerikaanse importheffingen.

Door de prijsstijging wordt de adviesprijs van een standaard PlayStation 5 in de VS nu 549,99 dollar. De adviesprijs van de digitale editie, waarop alleen digitale games gespeeld kunnen worden en geen fysieke games, stijgt tot 499,99 dollar. De PlayStation 5 Pro krijgt een prijskaartje van 749,99 dollar.

Sony meldt verder dat de adviesprijzen voor de PlayStation 5-accessoires onveranderd blijven. Ook is het bedrijf niet van plan de prijzen in andere markten te verhogen.

Sony schatte de impact van de Amerikaanse importheffingen begin deze maand op ongeveer 70 miljard yen, omgerekend zo'n 408 miljoen euro. Dat was minder dan de 100 miljard yen waar het bedrijf in mei nog van uitging.