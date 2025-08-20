Golficoon Woods leidt commissie over toekomst PGA Tour

ATLANTA (ANP/RTR) - Golficoon Tiger Woods is benoemd tot voorzitter van een commissie die de toernooien van de Amerikaanse PGA Tour aantrekkelijker moet maken voor spelers, fans en sponsors. "Het doel is substantiële verandering", zei directeur Brian Rolapp van de PGA Tour. Hij heeft Woods aan het hoofd gezet van een negenkoppige commissie en de vijftienvoudig majorkampioen opdracht gegeven met een 'open blik en vrije geest' input te verzamelen voor de toekomstige competitie op de PGA Tour.

De PGA Tour ondervindt concurrentie van de lucratieve LIV Golf League. Pogingen tot een fusie zijn tot op heden mislukt. Volgens Rolapp maken de beste golfers ter wereld deel uit van de PGA Tour. "Ik denk dat er een heleboel statistieken zijn die dat aantonen, van ranglijsten tot kijkcijfers en wat je ook maar wilt kiezen. Ik ga daarop inspelen en dat versterken."

Woods werkt nog altijd aan een comeback. De 49-jarige Amerikaan heeft sinds juli vorig jaar geen toernooien meer gespeeld en onderging in september een operatie aan zijn onderrug.