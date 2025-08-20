Organisatie SAIL noemt eerste dag 'druk maar goed beheersbaar'

AMSTERDAM (ANP) - De eerste dag van SAIL in Amsterdam verloopt tot nu toe "druk, maar goed beheersbaar". Volgens de organisatie is de sfeer "uitstekend". "Mensen hebben goede zin, zowel op het water als de kade."

Het nautische evenement begon woensdagochtend met de SAIL-In Parade, waarbij een stoet van tallships, historische schepen en vele plezierbootjes naar Amsterdam voer. Rond 18.00 uur waren alle boten gearriveerd en werd de parade afgesloten met een groet van de luchtmacht aan de schepen. Daarbij vlogen er vier straaljagers en drie gevechtshelikopters over de IJhaven. Op dat moment voer ook koning Willem-Alexander een kort rondje met de Groene Draeck, het zeilschip van zijn moeder.

De Clipper Stad Amsterdam ging in de parade voorop en kwam even voor 14.30 uur als eerste aan in Amsterdam. De driemaster, met onder anderen burgemeester Femke Halsema, prins Maurits en prinses Marilène aan boord, werd in de IJhaven verwelkomd met een saluutschot vanaf de kop van de Sixhaven. Daarna klonk het Wilhelmus en werd rood-wit-blauwe rook afgeschoten.

Iedere vijf jaar

"De schepen, bemanningen en bezoekers vanuit de hele wereld hebben voor het eerst in 10 jaar een SAIL-In Parade beleefd", aldus de organisatie.

SAIL is eens in de vijf jaar, maar door corona moest er een editie worden overgeslagen. De organisatie verwacht de komende vijf dagen ongeveer 2,4 miljoen bezoekers.