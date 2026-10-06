S&P 500 op Wall Street sluit voor het eerst boven de 7800 punten

NEW YORK (ANP) - De S&P 500-index op de aandelenbeurzen in New York is dinsdag voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. Beleggers keken daarnaast uit naar het aankomende cijferseizoen, dat binnenkort begint.

"Recente cijfers over de economische groei zijn sterk geweest en de bijstellingen van de winstverwachtingen voor de bedrijven in de S&P 500 zijn overwegend positief gebleven", schreven strategen van Goldman Sachs volgens persbureau Bloomberg.

De brede S&P 500-index sloot 0,6 procent hoger tot 7818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq scherpte zijn slotrecord van maandag verder aan. De techindex steeg 0,5 procent naar 27.599,79 punten, nadat de Nasdaq maandag ruim 1 procent won. De Dow-Jonesindex klom 0,5 procent op 51.521,28 punten.