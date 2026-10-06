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Rusland maakt melding van brandende olietanker bij Sotsji

Samenleving
door anp
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SOTSJI (ANP/RTR) - De Russische autoriteiten hebben een grote brand als gevolg van een aanval gemeld op een olietanker ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van de badplaats en haven Sotsji, aan de Zwarte Zee. Het onder Liberiaanse vlag varende schip Aframax Rio is door "een onbemand vaartuig" aangevallen en in brand gevlogen.
De 23-koppige bemanning is volgens het Russische ministerie van Transport gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De olietanker is volgens gegevens van Maritime Traffic bijna 249 meter lang en 42 meter breed.
De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, mede omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei dinsdag eerder dat voor de Bulgaarse kust twee koopvaardijschepen getroffen waren door drones, terwijl een dag eerder een Turks schip met Oekraïens graan voor de Roemeense kust werd geraakt en tot zinken werd gebracht.
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