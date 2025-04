Spaanse premier: tariefpauze VS opent deur voor onderhandelingen

MADRID (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft gezegd dat de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om zijn tariefplannen te pauzeren de weg vrijmaakt voor onderhandelingen. Ook de Griekse premier sprak zich uit over de verrassende ommezwaai van Trump. Kyriakos Mitsotakis stelde in een interview dat een voor beide partijen voordelige "win-win"-overeenkomst mogelijk is.

Trump kondigde een pauze van negentig dagen aan voor de hogere importtarieven die tientallen handelspartners treffen.

"De maatregel die door de Amerikaanse regering is aangekondigd, in afwachting van de precieze nuances van uitvoering, lijkt de deur te openen voor onderhandelingen en dus voor een overeenkomst tussen landen", aldus Sánchez.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde eerder al de aankondiging van Trump om bepaalde importheffingen te pauzeren. "Dit is een belangrijke stap richting het stabiliseren van de wereldeconomie", aldus een bericht op X.