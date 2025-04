DEN HAAG (ANP) - Bij een oefening in Duitsland is een 21-jarige Nederlandse militair omgekomen, meldt het ministerie van Defensie. Het gaat vermoedelijk om een ongeval. Het slachtoffer is een militair van de 13 Lichte Brigade uit Oirschot.

De marechaussee onderzoekt wat er is gebeurd. De oefening Bastion Lion, waaraan 4000 militairen uit drie landen deelnemen in Guz Altmark, is tot nader order stilgelegd.