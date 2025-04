Faber steekt 1 miljoen in project tegen mensensmokkel in Afrika

DEN HAAG (ANP) - Migratieminister Marjolein Faber steekt 1 miljoen euro in een project tegen mensensmokkel in de Hoorn van Afrika en de Sahelregio. Dat maakte de PVV-bewindsvrouw bekend tijdens een tweedaags bezoek aan Egypte.

Het tweejarige project wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en de Egyptische organisatie CCCPA. Deze laatste organisatie is opgericht door het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken en houdt zich naar eigen zeggen onder meer bezig met conflictbestrijding.

Het project moet smokkelnetwerken en -routes in de regio in kaart brengen. Daarnaast ondersteunt het regeringen in Noord-Afrika bij het bestrijden en voorkomen van migratie zonder geldige documenten, mensenhandel en de hiermee gepaard gaande georganiseerde misdaad.