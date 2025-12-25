ECONOMIE
Spaargeld in Duitsland blijft in waarde dalen door lage rente

Economie
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 13:30
anp251225088 1
FRANKFURT (ANP/DPA) - Duitsers zullen naar verwachting tot minstens halverwege 2026 zien dat hun spaargeld in waarde daalt, omdat de inflatie hoger ligt dan de spaarrente. In Nederland speelt hetzelfde probleem.
De inflatie in Duitsland bedroeg in november 2,3 procent, terwijl de meeste banken in het land lagere rentes aan spaarders bieden. In Nederland kwam de inflatie vorige maand uit op 2,9 procent. Bij de grote Nederlandse banken ligt de spaarrente momenteel niet hoger dan ongeveer 1,40 procent.
Economen verwachten momenteel niet dat de belangrijkste rentetarieven in de eurozone verder dalen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft onlangs vier keer op rij besloten de rente ongewijzigd te laten. "Daarmee blijven de rentes voor daggeld en kort- tot middellangetermijndeposito's naar verwachting ook gemiddeld vrij stabiel in de markt", voorspelt Oliver Maier, directeur van het Duitse vergelijkingsportaal Verivox.
