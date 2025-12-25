Koning Willem-Alexander: wees zuinig op wat ons verbindt

Koning Willem-Alexander zou het mooi vinden als "iedere generatie als eerste doel zou hebben om de wereld in een iets betere toestand over te dragen aan de generatie erna". Dat is niet eenvoudig, zei de koning donderdag in zijn jaarlijkse kersttoespraak.

"Maar dat betekent nog niet dat we machteloos zijn. Er is zoveel wat we dicht bij huis kunnen doen. Dat begint met: zuinig zijn op wat ons verbindt", aldus Willem-Alexander. "Onze democratie en onze rechtsstaat. Onze leefomgeving. Onze vrijheid. En onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Weerbaarheid en zelfredzaamheid zijn essentiële vaardigheden. Maar zonder gemeenschap waarin mensen naar elkaar omkijken, naar elkaar luisteren en elkaar steunen, gaat het niet."

Volgens de koning is gemeenschapszin "de sleutel". "Het is belangrijk dat kinderen dit van jongs af aan meekrijgen."