ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koning Willem-Alexander: wees zuinig op wat ons verbindt

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 13:12
bijgewerkt om donderdag, 25 december 2025 om 13:21
anp251225085 1
Koning Willem-Alexander zou het mooi vinden als "iedere generatie als eerste doel zou hebben om de wereld in een iets betere toestand over te dragen aan de generatie erna". Dat is niet eenvoudig, zei de koning donderdag in zijn jaarlijkse kersttoespraak.
"Maar dat betekent nog niet dat we machteloos zijn. Er is zoveel wat we dicht bij huis kunnen doen. Dat begint met: zuinig zijn op wat ons verbindt", aldus Willem-Alexander. "Onze democratie en onze rechtsstaat. Onze leefomgeving. Onze vrijheid. En onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Weerbaarheid en zelfredzaamheid zijn essentiële vaardigheden. Maar zonder gemeenschap waarin mensen naar elkaar omkijken, naar elkaar luisteren en elkaar steunen, gaat het niet."
Volgens de koning is gemeenschapszin "de sleutel". "Het is belangrijk dat kinderen dit van jongs af aan meekrijgen."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

TELEMMGLPICT000454288611_17663979766580_trans_NvBQzQNjv4BqRAp9E8yZ40FuCLCct6vaNxD-pJQUiO0r3TxuD8Gp7X8

De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft

53e75fb68aad122ed11ed619cd005479ef34c4bd

Donald Trump lijkt steeds kleiner

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 06.34.50

Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

ANP-311651819

Oudere nummers verdwijnen eindelijk uit de Top 2000

Scherm­afbeelding 2025-12-25 om 06.34.07

Bild: Waarom Linda de Mol haar man heeft vergeven

Loading