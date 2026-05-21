Rusland stuurt tijdens oefening nucleaire munitie naar Belarus

MINSK (ANP/RTR) - Het Russische ministerie van Defensie heeft de levering gemeld van nucleaire munitie aan een opslagfaciliteit in Belarus. Deze stap maakt volgens een verklaring deel uit van grote militaire oefeningen met nucleair arsenaal.

Rusland en Belarus begonnen dinsdag met de driedaagse oefeningen, die in beide landen worden gehouden. Rusland meldt dat de raketeenheid in Belarus oefent met de ontvangst van speciale munitie voor de Iskander-M. Dit mobiele raketsysteem kan raketten met zowel conventionele als nucleaire koppen lanceren.

Rusland meldde in 2023 voor het eerst kernwapens in het buurland op te slaan. Het was voor het eerst sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie dat Rusland kernwapens buiten de grenzen plaatste. President Vladimir Poetin zei toen dat alleen zijn land de controle over de tactische wapens zou hebben.