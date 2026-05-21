ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland stuurt tijdens oefening nucleaire munitie naar Belarus

Samenleving
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 8:08
anp210526058 1
MINSK (ANP/RTR) - Het Russische ministerie van Defensie heeft de levering gemeld van nucleaire munitie aan een opslagfaciliteit in Belarus. Deze stap maakt volgens een verklaring deel uit van grote militaire oefeningen met nucleair arsenaal.
Rusland en Belarus begonnen dinsdag met de driedaagse oefeningen, die in beide landen worden gehouden. Rusland meldt dat de raketeenheid in Belarus oefent met de ontvangst van speciale munitie voor de Iskander-M. Dit mobiele raketsysteem kan raketten met zowel conventionele als nucleaire koppen lanceren.
Rusland meldde in 2023 voor het eerst kernwapens in het buurland op te slaan. Het was voor het eerst sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie dat Rusland kernwapens buiten de grenzen plaatste. President Vladimir Poetin zei toen dat alleen zijn land de controle over de tactische wapens zou hebben.
loading

POPULAIR NIEUWS

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

173251139_m

De manier waarop je schrijft, kan een eerste teken zijn van dementie

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

Scherm­afbeelding 2026-05-21 om 05.51.34

Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

248026100_m

Onderzoek onthult grote verschillen in lhbti-acceptatie: zo scoort Nederland echt

Loading