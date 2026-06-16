SpaceX wint voor derde dag op rij op gemengd Wall Street

NEW YORK (ANP) - SpaceX steeg dinsdag voor de derde dag op rij op de aandelenbeurzen in New York. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk eindigde de handelsdag 4,8 procent hoger. Dat is een kleinere plus dan de afgelopen dagen. SpaceX werd vrijdag tijdens de grootste beursgang van een bedrijf ooit meer dan 19 procent meer waard en kreeg er maandag weer ruim 19 procent bij.

Dankzij de stijging haalde SpaceX het tech- en webwinkelconcern Amazon dinsdag in als het op vier na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. SpaceX haalde ook techbedrijf Microsoft even in qua marktwaarde, maar Musks bedrijf zakte later op de dag weer onder Microsoft.

De stemming op Wall Street was dinsdag terughoudender, na de plussen tot 3,1 procent maandag. De Dow-Jonesindex steeg 0,6 procent tot 51.999,67 punten en scherpte daarmee zijn hoogste slotstand ooit verder aan. De brede S&P 500-index sloot 0,6 procent lager naar 7511,35 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 1,2 procent op 26.376,34 punten.