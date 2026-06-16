President Iran over deal: mogen kans niet voorbij laten gaan

TEHERAN (ANP/DPA) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de voorlopige overeenkomst met de VS omschreven als een diplomatieke overwinning voor zijn land. "Daarom moeten we deze kans, die het land uit zijn huidige situatie zou kunnen helpen, niet onbenut laten", zei hij volgens Iraanse media. Hij stelde ook dat zich mogelijk niet nog een keer zo'n kans zal aandienen.

Pezeshkian wordt gezien als een gematigd figuur binnen het regime en had steun uitgesproken voor het onderhandelingsteam van zijn land. Hij sprak de hoop uit dat er met de overeenkomst uitzicht is op het oplossen van de problemen waar zijn land mee te maken heeft. Iran gaat gebukt onder internationale sancties en kampt met grote economische problemen. Die verslechterden verder na het uitbreken van de oorlog.

De voorlopige overeenkomst moet vrijdag worden getekend en er zijn berichten dat Iran dan meteen weer olie mag verkopen. Ondertussen moet er dan worden onderhandeld over een definitief vredesakkoord.