ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje verhoogt verwachting voor economische groei in 2026

Economie
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 12:53
anp290626099 1
MADRID (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Spanje verwacht dat zijn economie dit jaar harder groeit dan eerder gedacht. Het ministerie van Economische Zaken liet maandag weten een toename van 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te voorzien. Eerder ging Madrid nog uit van 2,2 procent groei.
Ook rekent Spanje tot 2029 op een groei van minstens 2 procent per jaar. Het land vormt een uitzondering binnen de Europese economieën en zal volgens nieuwe prognoses van de regering maar beperkt last hebben van de Iranoorlog.
Maandag werd ook bekend dat de inflatie op basis van de geharmoniseerde Europese rekenmethode over de twaalf maanden tot en met mei onveranderd is gebleven, ondanks de energiecrisis die de blokkade van de Straat van Hormuz heeft veroorzaakt. Dat kwam deels door een pakket aan maatregelen om de impact van de oorlog te beperken, waaronder belastingverlagingen en brandstofsubsidies. Naar verwachting verlengt Spanje sommige maatregelen later op de dag.
loading

POPULAIR NIEUWS

hittegolf_juni_2026

Volgende hittegolf begint al eind van de week

sergej-iwanow-tod-putin-russland-foto-1

Poetins topvertrouweling Sergej Iwanow plotseling overleden

shutterstock_2749028651

Benzine en diesel in Duitsland fors duurder na einde accijnskorting

anp280626112 1

Poetin erkent dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt

anp280626122 1

Weer jong kind uit openstaand raam gevallen

44418085 m normal none

Zo zorg je dat je hond langer leeft

Loading