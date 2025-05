Spanje verwelkomt recordaantal toeristen in eerste kwartaal

MADRID (ANP/BELGA) - Spanje heeft in het eerste kwartaal een recordaantal toeristen verwelkomd. In januari, februari en maart kwamen er in totaal 17,1 miljoen internationale toeristen, meldde het Spaanse statistiekbureau INE. Dat is meer dan ooit eerder in deze periode.

Spanje geldt na Frankrijk als de meest bezochte toeristische bestemming ter wereld. Het voorbije kwartaal kwamen er niet alleen meer mensen naar het Zuid-Europese land, ze gaven ook aanzienlijk meer uit: 23,5 miljard euro, ruim 7 procent meer dan een jaar eerder.

De belangrijkste herkomstlanden waren het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Vanuit Nederland reisden volgens de statistieken van INE 799.535 mensen naar Spanje, een toename van ruim 9 procent.

Toerisme is economisch erg belangrijk in Spanje, maar er is ook verzet. De bevolking klaagt onder meer over overbelaste infrastructuur en stijgende huurprijzen. De regering zet daarom onder meer in op goede spreiding door het jaar heen.