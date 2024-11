Spanningen Midden-Oosten drukken omzet bodemonderzoeker Fugro

LEIDSCHENDAM (ANP) - Bodemonderzoeker Fugro heeft de omzet in de afgelopen drie maanden zien dalen door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Tegelijkertijd zag het Nederlandse bedrijf de vraag in Europa en Azië naar bodemonderzoek juist toenemen. Daardoor is de omzetdaling beperkt gebleven, volgens Fugro-topman Mark Heine. Volgens hem gaat het om "uitdagingen op de korte termijn".

Gemiddeld nam de wereldwijde omzet van Fugro, dat zowel op het vasteland als op zee terrein in kaart brengt voor klanten zoals energiebedrijven, afgelopen kwartaal af met 0,7 procent naar bijna 600 miljoen euro. In het Midden-Oosten zag het bedrijf een veel grotere daling van bijna 42 procent omdat belangrijke olie- en gasprojecten stilgelegd worden door de aanhoudende spanningen in onder andere Israël en Libanon.

Ook in Amerika liep de omzet flink terug, met bijna 21 procent. Dat heeft volgens Fugro vooral te maken met uitstel van projecten door klanten. Ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen spelen een rol daarbij.