Bedrijfsomstandigheden Nederlandse industrie flink verslechterd

ZEIST (ANP) - De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie kenden afgelopen maand de grootste verslechtering tot nu toe dit jaar. Volgens nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) daalde zowel de productieomvang als het aantal nieuwe orders in grotere mate. Als gevolg hiervan brachten de bedrijven hun inkoopactiviteiten, voorraadniveaus en personeelsbestanden verder terug.

De inkoopmanagersindex van Nevi, die de bedrijvigheid weerspiegelt, daalde van 48,2 in september naar 47,0 in oktober, wat wijst op een verdere verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse productiesector. Bij een stand van 50 of meer is er sprake van groei, daaronder gaat het om krimp van de industriële activiteit.

Volgens Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, heeft de afname te maken met een matte vraag. "In de afgelopen maanden bleek al uit de Nevi Inkoopmanagersindex dat het herstel in het tweede kwartaal dit najaar niet doorzet", stelt hij in een toelichting.

Volkswagen

Swart wijst erop dat een groot bedrijf als ASML heeft aangegeven dat groeiende vraag naar zijn chipmachines pas volgend jaar te verwachten is. "Voor tientallen Nederlandse bedrijven is ASML de belangrijkste klant. Ook de malaise in de Duitse auto-industrie, waaronder Volkswagen, heeft een negatieve uitwerking op de Nederlandse industrie."

Productiecijfers voor de Nederlandse industrie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten ook al meer dan een jaar een afname zien. Verder meldde het statistiekbureau onlangs dat het vertrouwen van Nederlandse producenten verder was afgenomen.

Presidentsverkiezingen

Nevi is sinds 1956 de beroepsvereniging voor inkopers. De organisatie is in de loop der jaren uitgegroeid tot belangrijk kennisnetwerk over de Nederlandse industrie. De cijfers kunnen evenwel niet los gezien worden van een internationale context.

"Industriële ondernemers kijken met belangstelling uit naar de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen", weet ook Swart. "Donald Trump heeft forse invoerheffingen aangekondigd, die ook de Nederlandse export zullen raken. De Europese Commissie zint al op een reactie, en zal, als Trump inderdaad opnieuw wordt gekozen, met hem willen onderhandelen zodat hij de invoerheffingen op Europese producten afzwakt. De verkiezingsuitslag is kortom belangrijk voor de Nederlandse industrie en de internationale handel."