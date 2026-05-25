Speculatie onder beleggers na miljardenbod Uber op Delivery Hero

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Een miljardenbod van taxi- en maaltijdbezorgapp Uber op de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero zorgt voor speculatie onder beleggers. Uber kwam dit weekend met een bod waarbij het bedrijf wordt gewaardeerd op 10 miljard euro. De beurskoers van Delivery Hero is maandag op de beurs in Frankfurt evenwel voorbij die waarde gegaan, omdat beleggers erop gokken dat er een hogere prijs nodig is om de deal rond te krijgen.

Het aandeel noteerde in de ochtendhandel een plus van 11 procent op 37,32 euro, ruim boven Ubers bod van 33 euro per aandeel. Uber bezit al een belang van bijna 20 procent in Delivery Hero, maar wil het bedrijf helemaal inlijven. Volgens zakenkrant Financial Times vinden sommige grote investeerders het bod echter te laag.

Of de overnamepoging kan slagen, is sowieso onzeker. Analisten van Barclays denken dat een samensmelting van Uber Eats en Delivery Hero hoe dan ook op serieuze mededingingsbezwaren in Brussel stuit. Ook het Amerikaanse DoorDash heeft interesse getoond in delen van Delivery Hero.