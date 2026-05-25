ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Speculatie onder beleggers na miljardenbod Uber op Delivery Hero

Economie
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 11:42
anp250526085 1
FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Een miljardenbod van taxi- en maaltijdbezorgapp Uber op de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero zorgt voor speculatie onder beleggers. Uber kwam dit weekend met een bod waarbij het bedrijf wordt gewaardeerd op 10 miljard euro. De beurskoers van Delivery Hero is maandag op de beurs in Frankfurt evenwel voorbij die waarde gegaan, omdat beleggers erop gokken dat er een hogere prijs nodig is om de deal rond te krijgen.
Het aandeel noteerde in de ochtendhandel een plus van 11 procent op 37,32 euro, ruim boven Ubers bod van 33 euro per aandeel. Uber bezit al een belang van bijna 20 procent in Delivery Hero, maar wil het bedrijf helemaal inlijven. Volgens zakenkrant Financial Times vinden sommige grote investeerders het bod echter te laag.
Of de overnamepoging kan slagen, is sowieso onzeker. Analisten van Barclays denken dat een samensmelting van Uber Eats en Delivery Hero hoe dan ook op serieuze mededingingsbezwaren in Brussel stuit. Ook het Amerikaanse DoorDash heeft interesse getoond in delen van Delivery Hero.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-503833148

Wat kost het om de hele nacht je airco of ventilator aan te zetten?

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

shutterstock_2713906061

Hoe de 30‐jaarsbeperking op hypotheekrenteaftrek jóu kan dwarszitten

ANP-467817493

Jair Ferwerda was ooggetuige toen de keurige Mona voor het eerst Caroline ontmoeten in haar smerige huis

anp 459966887

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

shutterstock_2644047133

Van pompprijs tot terrasbiertje — vijf populaire bestemmingen vergeleken vanuit Amsterdam

Loading