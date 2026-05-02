Spirit Airlines heft zichzelf op na uitblijven staatssteun VS

DANIA BEACH (ANP) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines staakt per direct alle activiteiten. De budgetvlieger kwam in financiële problemen toen de Iranoorlog een sterke stijging van de brandstofkosten veroorzaakte. Gesprekken met de Amerikaanse regering over noodsteun liepen op niets uit.

Spirit Airlines heft zichzelf nu op. Dat betekent ook dat alle vluchten per direct zijn geannuleerd en de klantenservice is gesloten. "We zijn trots op de impact die ons ultragoedkoop bedrijfsmodel de afgelopen 34 jaar heeft gehad op de sector en hadden gehoopt onze gasten nog vele jaren te bedienen", meldt het bedrijf.