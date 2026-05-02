ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nuenense vleesverwerker vraagt faillissement aan na ingreep NVWA

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 8:59
anp020526061 1
NUENEN (ANP) - Vleesverwerker Esro Vlees uit Nuenen heeft faillissement aangevraagd na een ingreep van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De toezichthouder verdenkt het bedrijf ervan onveilig vlees te verhandelen en heeft de vergunning ingetrokken. De directie van Esro Vlees stelt dat dit "onvermijdelijk" heeft geleid tot het faillissement.
De NVWA verdenkt Esro Vlees er onder andere van delen van runderen te hebben verwerkt die voor mensen ongeschikt zijn om te eten. Mogelijk heeft het bedrijf soms ook bedorven vlees verwerkt, stelde de toezichthouder. Daarnaast leverde Esro Vlees mogelijk gehakt vlees uit runderkoppen aan bedrijven die geen erkenning hadden om dit te verwerken. Twee directeuren en een manager zijn aangehouden.
De directie noemt het optreden buitenproportioneel, omdat zonder rechterlijke toetsing vooraf een heel bedrijf is stilgelegd. "Door dit faillissement verliezen ca. 60 medewerkers hun baan, alsmede meer dan 100 uitzendkrachten", schrijft het bedrijf op zijn website. Andere bedrijven uit de Esro Food Groep zijn niet failliet.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading