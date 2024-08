Sportartikelenmerk Puma geeft winstalarm

HERZOGENAURACH (ANP) - Het Duitse sportartikelenmerk Puma waarschuwt voor een lagere jaarwinst dan eerder verwacht, mede door een zwakker consumentenvertrouwen en verstoorde logistieke ketens. Volgens het bedrijf zal de winst voor belastingen en rente dit jaar nu uitkomen tussen de 620 miljoen en 670 miljoen euro. Eerder werd op 620 miljoen tot 700 miljoen euro gerekend.

Ook ondervindt Puma meer tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten. In het tweede kwartaal nam de omzet met slechts 2 procent toe tot 2,1 miljard euro op jaarbasis en ging het resultaat licht omhoog tot ruim 117 miljoen euro. Puma zag in Europa, Afrika en het Midden-Oosten de verkopen dalen, maar in Noord- en Zuid-Amerika was wel een stijging te zien. In de regio Asia Pacific klom de omzet licht.

Het bedrijf uit Herzogenaurach stelt dat de prestaties over het afgelopen kwartaal overeenkomen met de verwachtingen. Op de beurs in Frankfurt viel het kwartaalbericht van Puma slecht bij beleggers, want het aandeel dook bijna 14 procent in het rood.