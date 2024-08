Visser als gedeeld eerste naar halve finales 100 meter horden

SAINT-DENIS (ANP) - Nadine Visser heeft zich op de Olympische Spelen van Parijs overtuigend geplaatst voor de halve finales op de 100 meter horden. De Nederlandse atlete eindigde in het Stade de France als gedeeld eerste in haar serie in 12,53. Ze liep exact dezelfde tijd als de Amerikaanse Masai Russell. De eerste drie gingen rechtstreeks door naar de halve finales op vrijdag

Visser eindigde drie jaar geleden als vijfde in de olympische finale. Ze was door blessureleed in de voorbereiding niet in topvorm in Tokio. Dit jaar lijkt dat anders. De weken voor de Spelen scherpte ze tot drie keer toe haar Nederlands record aan. Ze ging van 12,51 naar 12,36 en staat daarmee zesde op de wereldranglijst.