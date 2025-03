Sportmerk Lululemon onderuit op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Lululemon Athletica behoorde vrijdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, bekend van yogaleggings, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, maar de verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen tegen. Het aandeel daalde daarop 12 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de Amerikaanse importheffingen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 42.166 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 5671 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 17.695 punten.

Donderdag daalden de Amerikaanse beurzen licht na de aankondiging van president Donald Trump om importheffingen van 25 procent in te voeren op alle auto's en auto-onderdelen die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt. De heffingen breiden de handelsstrijd die Trump voert met belangrijke handelspartners van de VS verder uit.