Sportmerk Puma fors hoger op Duitse beurs door overnamespeculatie

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Puma werd donderdag 13 procent meer waard op de beurs in Frankfurt. Volgens persbureau Bloomberg behoort het Chinese sportkledingbedrijf Anta Sports Products tot de bedrijven die een mogelijke overname van het Duitse sportmerk onderzoeken. Anta is eigenaar van kledingmerken als Fila en Jack Wolfskin. Ook het Chinese kledingbedrijf Li Ning en het Japanse sportmerk Asics zouden mogelijk interesse hebben om Puma te kopen.

Puma kampt met dalende verkopen en verliezen. Het concern kondigde onlangs aan nog eens 900 banen te schrappen na een eerdere ontslagronde waarbij 500 banen verdwenen. De beurswaarde van het bedrijf uit Herzogenaurach is dit jaar meer dan gehalveerd tot ongeveer 2,5 miljard euro.

De algehele stemming op de beurzen was terughoudend na de koerswinsten een dag eerder. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 937,86 punten. Woensdag won de hoofdindex nog 1,2 procent door stevige koerswinsten bij de chipbedrijven.