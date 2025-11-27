Betaalprobleem Chinees vastgoedconcern nieuwe klap voor sector

SHENZHEN (ANP/BLOOMBERG) - De vastgoedsector in China heeft opnieuw een klap te verduren gekregen, nu bekend is dat vastgoedontwikkelaar Vanke bepaalde schulden pas later wil aflossen. Die melding zorgde voor een schrikreactie op de financiële markten.

Vanke was ooit de grootste huizenbouwer van China, afgemeten naar verkoopcijfers. Nu lijkt het concern problemen te hebben met zijn schuldenlast. Vanke wil de aflossing uitstellen van een obligatielening van 2 miljard yuan (243,6 miljoen euro) die voor 15 december gepland stond, blijkt uit een melding bij een clearinghouse in Shanghai. Andere obligaties en aandelen van het bedrijf daalden daarop hard in waarde.

China kampt al jaren met een schuldencrisis in de vastgoedsector, die begon met de val van conglomeraat Evergrande. Dat heeft zijn weerslag op het consumentenvertrouwen, terwijl de Chinese overheid juist pogingen doet om consumenten meer uit te laten geven om de economie te laten groeien.