Spotify bij stijgers op voorzichtig Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Spotify behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De muziekstreamingdienst kreeg er in het afgelopen kwartaal meer gebruikers bij dan verwacht. Spotify telt nu 675 miljoen mensen die maandelijks muziek en podcasts luisteren via het platform. Dat zijn er 12 procent meer dan een jaar geleden. Het aantal premiumabonnementen nam ook toe. Mede daardoor was 2024 het eerste winstgevende jaar sinds de oprichting van het bedrijf. Het aandeel steeg 10 procent.

De algehele stemming op Wall Street was verder terughoudend. Beleggers verwerkten de tegenmaatregelen van China op de invoerheffingen die Trump voor het land had aangekondigd en die dinsdag zijn ingegaan. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 44.378 punten. De bredere S&P 500-index noteerde een fractie hoger op bijna 6000 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 19.455 punten.

China kondigde een importheffing van 15 procent aan voor kolen en aardgas (lng) uit de VS. Voor ruwe olie, landbouwmaterieel, pick-uptrucks en andere grote voertuigen uit de VS, geldt een invoertarief van 10 procent. De Chinese heffingen gaan vanaf maandag gelden. Trump zei wel dat hij "waarschijnlijk" nog met Beijing gaat praten over de heffingen. Trump had ook voor Mexico en Canada heffingen aangekondigd, maar die werden na onderhandelingen met een maand uitgesteld.