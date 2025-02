7 dingen die je tegen je kinderen zegt, die meer pijn doen dan je denkt

We zijn allemaal maar mensen dus ook vaders en moeders doen weleens iets verkeerd. Zo zeggen ze soms dingen tegen hun kinderen die hard aankomen terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zo hadden bedoeld.

Een psycholoog noemt zeven onhandige uitspraken van ouders:

1. Vergelijking tussen broers en zussen

Uit ergernis kan een ouder zeggen: “Waarom gedraag je je niet meer als je broer?” Zulke vergelijkingen kunnen wrok en ongezonde concurrentie tussen broers en zussen in de hand werken, wat leidt tot het gevoel niet gewaardeerd te worden. Ook de band tussen broers en zussen kan er schade door oplopen.

2. Absolute uitspraken

Een ouder kan zijn frustratie uiten door te zeggen: “Je vergeet altijd wat ik je vraag.” Absolute uitspraken kunnen een kind het gevoel geven dat het niet in staat is om te veranderen, wat zijn zelfvertrouwen en motivatie kan aantasten.

3. Teleurstelling uiten

Ouders kunnen teleurstelling uiten door te zeggen: “We dachten dat je het beter zou doen.” Hoewel het hebben van verwachtingen natuurlijk is, kan het uiten van teleurstelling zonder ondersteuning te bieden leiden tot gevoelens van angst bij kinderen en het gevoel niet goed genoeg te zijn.

4. Emoties van een kind negeren

Een ouder kan zeggen: “Je overdrijft, het was maar een grapje”. Het ontkrachten van de emoties van een kind kan het vermogen van het kind om zich uit te drukken belemmeren, ertoe leiden dat het zijn gevoelens onderdrukt en zijn emotionele intelligentie aantasten.

5. Een kind een negatief etiket opplakken

In een moment van frustratie kan een ouder zeggen: “Je bent lui.” Zo'n negatief etiket kan het zelfbeeld en de motivatie van een kind beschadigen, waardoor het een uitdaging wordt om een sterk arbeidsethos en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen.

6. Vergelijken met andere kinderen

Ouders kunnen hun frustratie uiten door te zeggen: “Kijk eens hoe goed je vriend het doet, waarom kun jij niet hetzelfde doen?” Dergelijke vergelijkingen kunnen het gevoel van eigenwaarde van een kind schaden en ongezonde concurrentie creëren, wat leidt tot gevoelens van wrok.

7. Kwetsende uitspraken doen in woede

In woede kan een ouder zeggen: “Ik wou dat je hier nu niet was. Kwetsende uitspraken in woede kunnen diepe emotionele littekens achterlaten, waardoor kinderen worstelen met gevoelens van afwijzing en lage eigenwaarde.

Bron: Psychology Today