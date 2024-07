Spotify maakt flinke koerssprong na kwartaalresultaten

NEW YORK (ANP) - Spotify heeft dinsdag een flinke koerssprong gemaakt op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalresultaten van de muziekstreamingdienst. Zo maakte Spotify bekend dat maandelijks 626 miljoen mensen naar muziek en podcasts luisteren via het platform, 14 procent meer dan een jaar eerder.

Het aandeel sloot 12 procent hoger. Verder kwam uit de cijfers naar voren dat Spotify een recordwinst heeft behaald van 266 miljoen euro, terwijl de omzet met een vijfde groeide tot 3,8 miljard euro. De winstgroei van het bedrijf kwam gedeeltelijk door kostenverlagingen, nadat er vorig jaar opnieuw een grote reorganisatie was doorgevoerd. Ook werd het budget voor marketingactiviteiten teruggeschroefd.

Beleggers keken met name uit naar de resultaten van elektrische autofabrikant Tesla (min 2 procent) en Google-moederbedrijf Alphabet (plus 0,1 procent). Deze bedrijven komen na het sluiten van Wall Street met hun resultaten.

Kleine verliezen

In afwachting daarvan sloten de aandelenbeurzen met kleine verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 40.358,09 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 5555,73 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 17.997,35. Op maandag waren nog winsten tot 1,6 procent te zien op de koersenborden in New York.

In tegenstelling tot Spotify ging pakketbezorger UPS juist flink onderuit. Het aandeel kelderde 12,1 procent, nadat de prestaties over de afgelopen periode niet in de smaak waren gevallen bij beleggers.

Apple steeg 0,5 procent. Technieuwssite The Information meldde op basis van ingewijden dat het concern uit Cupertino werkt aan de ontwikkeling van een opvouwbare iPhone. Volgens de bronnen kan die op zijn vroegst in 2026 op de markt komen. De Apple-telefoon is vergelijkbaar met de Galaxy Z Flip van concurrent Samsung.

Philip Morris

Philip Morris kreeg er 2,2 procent bij. De tabaksfabrikant heeft zijn winstverwachting voor dit jaar naar boven bijgesteld door de sterke vraag naar zijn populaire Zyn-nicotinezakjes. Eerder deze maand maakte Philip Morris bekend een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten te gaan bouwen, omdat Zyn niet is aan te slepen.

Southwest Airlines zakte 1,7 procent. De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA is een onderzoek gestart naar de luchtvaartmaatschappij. Aanleiding is een reeks incidenten. Zo vlogen piloten eerder op een lagere hoogte dan gebruikelijk. Ook steeg een vliegtuig in juni van dit jaar op van een startbaan die tijdelijk gesloten was.