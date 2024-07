Links blok kiest onbekende ambtenaar als Franse premierskandidaat

PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse linkse blok dat de verkiezingen in Frankrijk won, heeft de Parijse ambtenaar en econoom Lucie Castets naar voren geschoven als kandidaat-premier. De vier partijen van het Nieuw Volksfront laten dat in een verklaring weten.

De 37-jarige Castets is een onbekende voor het grote publiek. Het links blok prijst Castets voor onder andere het bestrijden van belasting- en andere financiële fraude. Ze heeft haar kandidatuur "in alle bescheidenheid en met grote overtuiging" geaccepteerd.

Onduidelijk is nog of het links blok een regering kan vormen. Het Nieuw Volksfront werd deze maand verrassend de grootste bij de verkiezingen, maar behaalde geen meerderheid en is ook verdeeld. Zo liep het radicaal-linkse La France Insoumise onlangs zelfs weg uit de onderhandelingen over de premierskandidaat. De partij steunt nu wel Castets.