Staalconcern ArcelorMittal schrapt 600 banen in Frankrijk

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Staalconcern ArcelorMittal schrapt ongeveer 600 banen op zeven vestigingen in Noord-Frankrijk. Daarmee is er opnieuw een staalbedrijf in Europa dat zich genoodzaakt ziet om in te grijpen vanwege de verslechterde marktomstandigheden.

De vraag in de Europese staalindustrie is in vijf jaar met zo'n 20 procent gedaald, terwijl er nu ook meer staal wordt geïmporteerd. ArcelorMittal, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, zegt zich te moeten aanpassen aan de nieuwe marktomstandigheden en om zijn concurrentievermogen te waarborgen. Verschillende ondersteunende functies worden overgeplaatst naar India.

Onlangs kondigde Tata Steel al een grote reorganisatie in Nederland aan. Daarbij worden 1600 banen geschrapt om de winstgevendheid te verbeteren. British Steel besloot eerder de laatste hoogovens van het Verenigd Koninkrijk te sluiten, waardoor duizenden banen verloren dreigden te gaan. Maar dat plan ging van tafel na een reddingsingreep door de Britse overheid.