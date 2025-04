Randstad grote winnaar op Damrak na beter dan verwachte cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Randstad was woensdag met een plus van ruim 8 procent de grote winnaar op de beurs in Amsterdam, ondanks dat het uitzendconcern over het eerste kwartaal opnieuw lagere resultaten in de boeken heeft gezet. Het aandeel profiteerde van een algehele opleving van de aandelenbeurzen, gesteund door geruststellende uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Daarnaast vonden analisten de cijfers van Randstad beter dan ze hadden verwacht.

Randstad heeft last van de afkoelende arbeidsmarkt in veel landen. Maar volgens een kenner van Morgan Stanley lijkt in de VS toch sprake van een stabiliserende trend. Een deskundige van RBC Capital sprak van een behoorlijk kwartaal.

De stemming onder beleggers werd gesteund door opmerkingen van Trump. Hij heeft aangegeven geen plannen te hebben om Fed-voorzitter Jerome Powell te ontslaan. Ook zinspeelde Trump op een minder harde houding tegenover China, waarmee hij in een handelsoorlog verzeild is geraakt.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 1,5 procent hoger op 869,67 punten. De MidKap steeg 1,7 procent tot 809,72 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 2,1 procent. De hoofdindex in Frankfurt steeg 3,1 procent. In Duitsland werd het sentiment mede geholpen door een fikse koerswinst van softwarebedrijf SAP, dat beter dan verwachte cijfers presenteerde.

In Amsterdam was verfproducent AkzoNobel ook een grote winnaar, na de publicatie van zijn kwartaalresultaten. Het concern (plus 7,3 procent) zei grotendeels afgeschermd te zijn van de Amerikaanse importheffingen omdat lokaal wordt geproduceerd en ingekocht. ArcelorMittal won ruim 5 procent, nadat het staalconcern liet weten ruim 600 banen te schrappen in Noord- Frankrijk. Chiptoeleverancier Besi won verder bijna 1 procent. Het bedrijf kreeg in het eerste kwartaal van dit jaar meer nieuwe orders binnen.

Just Eat Takeaway en Vopak, die ook met cijfers kwamen, leverden wel beurswaarde in. Bij het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl werden in het eerste kwartaal opnieuw minder bestellingen voor maaltijden ontvangen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Beleggers zetten het aandeel 0,1 procent lager. Tankopslagbedrijf Vopak (min 4,7 procent) zag de omzet nauwelijks groeien.