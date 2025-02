Staalconcerns omlaag op verder positief gestemde Europese beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Europese staalconcerns gingen dinsdag omlaag op de Europese aandelenbeurzen, na het nieuws over de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Verder leken beleggers zich weinig aan te trekken van het decreet dat president Donald Trump ondertekende voor die heffingen van 25 procent. De Europese graadmeters gingen overwegend omhoog en de DAX-index in Frankfurt tikte zelfs een recordstand aan.

Trump had de tarieven op staal en aluminium al eerder aangekondigd. De nieuwe heffingen gaan op 12 maart in. Staalconcern ArcelorMittal verloor in navolging van het nieuws 1,9 procent en roestvrijstaalproducent Aperam ging 3,1 procent omlaag. In Frankfurt zakte het Duitse staal- en industrieconcern Thyssenkrupp 3,9 procent. Branchegenoot Voestalpine verloor 1,6 procent in Wenen.

De AEX-index, de hoofdgraadmeter op het Damrak, eindigde 0,8 procent hoger op 938,92 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, sloot 0,2 procent hoger op 847,73 punten. De beurzen in Parijs en Londen gingen bij het slot tot 0,3 procent vooruit. De DAX-index in Frankfurt sloot 0,6 procent hoger op een nieuwe recordstand.