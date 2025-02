VN: wederopbouw Gaza gaat meer dan 50 miljard euro kosten

NEW YORK (ANP/AFP) - De wederopbouw van Gaza gaat zeker 53 miljard dollar (51 miljard euro) kosten, waarvan de eerste 20 miljard in de eerste drie jaar, schatten de Verenigde Naties. Een exacte inschatting is nog niet te maken, staat in een rapport van secretaris-generaal António Guterres.

Meer dan 60 procent van de huizen in Gaza is vernietigd, staat in het rapport. De komende tijd is 15,2 miljard dollar nodig om daar iets aan te doen. Voor de zorg is 6,9 miljard nodig, de landbouw 4,2 miljard, de sociale zekerheid 4,2 miljard. Ook voor vervoer (2,9 miljard), water, riolering en afval (2,7 miljard) en onderwijs (2,6 miljard) is veel geld nodig, denkt de VN. De kosten om de ruim 50 miljoen ton puin, inclusief asbest, menselijke resten en onontplofte munitie, op te ruimen zullen naar schatting zo'n 1,9 miljard bedragen.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties had Guterres in december gevraagd om binnen twee maanden met een inschatting te komen van de behoeften in Gaza op de korte, middellange en lange termijn. Volgens Guterres zijn er ook goede politieke en veiligheidsafspraken nodig voor Gaza. De Palestijnse Autoriteit moet volgens hem een grote rol spelen.