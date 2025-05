Staatsinvesteringsfonds Invest-NL investeert minder geld

AMSTERDAM (ANP) - Invest-NL heeft vorig jaar minder geld gestoken in bedrijven, meldt het staatsinvesteringsfonds in zijn jaarverslag. In 2024 deelde het fonds 236 miljoen euro uit, een jaar eerder nog 288 miljoen euro.

Het fonds wijst op een "moeizaam" investeringsklimaat. Daardoor was het voor veel bedrijven volgens Invest-NL lastig om grote investeringen op te halen. Geopolitieke ontwikkelingen zoals de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China leiden tot nog meer onzekerheid. Het gat tussen Europa en deze twee landen op het vlak van innovatie wordt groter. Dit zet de concurrentiekracht van Europa onder druk en kan het investeringsklimaat verder verslechteren, vreest het fonds.

Invest-NL keert geld uit voor risicovolle projecten voor verduurzaming en innovatie. Daardoor steken andere geldschieters sneller geld in een project. Het fonds, dat in 2019 is opgericht, had eind 2024 in totaal ruim 1,1 miljard euro geïnvesteerd en heeft een budget van ongeveer 3 miljard euro.