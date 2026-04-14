VN-experts: Frans antisemitismewetsvoorstel beperkt meningsuiting

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 19:15
GENÈVE (ANP) - Een Frans voorstel voor een strenge wet tegen antisemitisme zou "de vrijheid van meningsuiting ernstig ondermijnen", waarschuwen speciaal rapporteurs van de Verenigde Naties. De onafhankelijke experts zeggen dat het voorstel van parlementslid Caroline Yadan meerdere mensenrechten zou schenden.
Volgens het wetsvoorstel van Yadan zou het onder meer strafbaar worden om de kreet "From the river to the sea" te gebruiken. Die zin pleit voor een vrij Palestina tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, en wordt door critici opgevat als een oproep tot vernietiging van de staat Israël. Ook het bagatelliseren van de Holocaust en het "impliciet" aanzetten tot terrorisme zou strafbaar worden.
Volgens de VN-experts moet de vrijheid van meningsuiting alleen beperkt worden als uitlatingen aanzetten tot geweld. Bovendien zou dit voorstel elk debat over Palestijnse zelfbeschikking kunnen inperken. Het dreigt de betekenis van het begrip "antisemitisme" te ver op te rekken, schrijven zij.
