Staking België blijft reizigers hard raken

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Reizigers in België ondervinden woensdag opnieuw veel hinder van een nationale stakingsdag. Op luchthaven Brussels Airport zijn alle vertrekkende en veel aankomende vluchten geschrapt. Treinreizigers hebben dinsdag al te maken met treinuitval door stakingen. Maandag zorgden acties ook al voor overlast.

België is van maandag tot en met woensdag het toneel van grote acties, die vakbonden organiseren uit onvrede over hervormingsplannen van de regering. Ze zijn onder andere bang voor de afbraak van de publieke dienstverlening en nadelige gevolgen van een pensioenhervorming.

Op Brussels Airport leggen medewerkers van beveiligingsbedrijven en afhandelaars woensdag het werk neer. Daardoor gaan meer dan 400 vluchten niet door.

Op het spoor rijdt dinsdag maar de helft van alle Intercity-treinen. Internationale treindiensten zijn ook geraakt door de acties. Zo rijden er minder Eurostar-treinen van Amsterdam naar Parijs en Londen.