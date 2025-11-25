ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lavrov waarschuwt voor aanpassingen vredesvoorstel Trump

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 13:15
anp251125110 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland waarschuwt dat het vredesplan voor Oekraïne van de Amerikaanse president Donald Trump kan worden aangepast, maar dat het wel moet blijven "in de geest" van wat Trump en president Vladimir Poetin in augustus tijdens een korte topconferentie in Alaska hebben afgesproken.
Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dit na berichten dat Oekraïne en Europese bondgenoten het plan van Trump aanpassen en proberen te ontdoen van voor Oekraïne nadelige passages.
Lavrov zei dat hij de oorspronkelijke versie van Trumps plan heeft verwelkomd. Een aangepaste "voorlopige" nieuwe versie heeft hij nog niet onder ogen gehad. Amerikaanse en Russische gezanten spreken elkaar naar verluidt dinsdagmiddag in Abu Dhabi over veranderingen in Trumps oorspronkelijke tekst.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

239262909_m

Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

ANP-542090915

De droevige staat van het VK: een op de drie kinderen leeft in armoede

Loading