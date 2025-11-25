Lavrov waarschuwt voor aanpassingen vredesvoorstel Trump

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland waarschuwt dat het vredesplan voor Oekraïne van de Amerikaanse president Donald Trump kan worden aangepast, maar dat het wel moet blijven "in de geest" van wat Trump en president Vladimir Poetin in augustus tijdens een korte topconferentie in Alaska hebben afgesproken.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dit na berichten dat Oekraïne en Europese bondgenoten het plan van Trump aanpassen en proberen te ontdoen van voor Oekraïne nadelige passages.

Lavrov zei dat hij de oorspronkelijke versie van Trumps plan heeft verwelkomd. Een aangepaste "voorlopige" nieuwe versie heeft hij nog niet onder ogen gehad. Amerikaanse en Russische gezanten spreken elkaar naar verluidt dinsdagmiddag in Abu Dhabi over veranderingen in Trumps oorspronkelijke tekst.