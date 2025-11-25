Europees Parlement stemt in met EU-defensieprogramma

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een programma voor de versterking van de defensie-industrie van de EU. Hiervoor is voor de komende drie jaar 1,5 miljard euro uitgetrokken, waarmee militair materieel gezamenlijk moet worden aanbesteed en geproduceerd. De productie moet fors omhoog.

Van het materieel moet 75 procent in de EU worden geproduceerd, is in het programma (EDIP) vastgelegd. Van de 1,5 miljard euro is 300 miljoen euro bestemd voor militaire ondersteuning aan Oekraïne.

De centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten (S&D), de liberale Renew, de rechts-conservatieve ECR en De Groenen stemden in met het voorstel. Europarlementariërs van deze politieke groepen noemden het een eerste, maar belangrijke stap. Het budget vinden ze veel te laag.

Tegenstemmers

De uiterst rechtse partijen Patriotten voor Europa en ESN en de uiterst linkse groep Linkse Fractie stemden tegen. ESN wil niet dat de EU beslist over de defensie van de lidstaten.

De voorstanders benadrukten het belang van een eigen Europese defensie-industrie. "De Russische agressieoorlog is ook tegen onze burgers gericht. Daarom moet de EU een eigen defensie-industrie hebben", zei een Europarlementariër van de EVP, de grootste partij in het Europees Parlement.

"We geven nu veel te weinig aan defensie uit en ook nog eens versnipperd", zei een Europarlementariër van de S&D.

De Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot (Volt, onderdeel van De Groenen) benadrukte in het debat in Straatsburg dat de EU zijn defensie op orde moet krijgen. Zijn partij is voor EDIP, maar het programma is volgens hem te klein en de EU is veel te traag. "Er moet een sterke defensie-unie komen", zei hij, om minder afhankelijk te worden van de VS.