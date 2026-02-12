Oekraïense skeletonner mag op Spelen blijven na diskwalificatie

CORTINA D'AMPEZZO (ANP/RTR) - De Oekraïense skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj mag toch op de Olympische Spelen blijven na zijn diskwalificatie. Eerst zou de accreditatie van Jeraskevitsj worden afgenomen, waardoor hij zou moeten verkassen naar een hotel buiten de olympische bubbel in Cortina d'Ampezzo en geen evenementen meer had mogen bezoeken. Daar is het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op teruggekomen.

IOC-baas Kirsty Coventry heeft de disciplinaire commissie van de sportkoepel gevraagd "het intrekken van de accreditatie te heroverwegen". Daar is gehoor aan gegeven.

De diskwalificatie blijft wel staan. Jeraskevitsj werd uitgesloten omdat hij weigerde deel te nemen zonder zijn helm met daarop foto's van Oekraïense sporters die zijn omgekomen in de oorlog met Rusland. Oekraïne gaat in beroep tegen dat besluit.