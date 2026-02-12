ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïense skeletonner mag op Spelen blijven na diskwalificatie

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 14:03
anp120226157 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP/RTR) - De Oekraïense skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj mag toch op de Olympische Spelen blijven na zijn diskwalificatie. Eerst zou de accreditatie van Jeraskevitsj worden afgenomen, waardoor hij zou moeten verkassen naar een hotel buiten de olympische bubbel in Cortina d'Ampezzo en geen evenementen meer had mogen bezoeken. Daar is het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op teruggekomen.
IOC-baas Kirsty Coventry heeft de disciplinaire commissie van de sportkoepel gevraagd "het intrekken van de accreditatie te heroverwegen". Daar is gehoor aan gegeven.
De diskwalificatie blijft wel staan. Jeraskevitsj werd uitgesloten omdat hij weigerde deel te nemen zonder zijn helm met daarop foto's van Oekraïense sporters die zijn omgekomen in de oorlog met Rusland. Oekraïne gaat in beroep tegen dat besluit.
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading