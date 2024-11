HRW: Israëls gedwongen verplaatsing Palestijnen is oorlogsmisdaad

GAZA-STAD (ANP) - Israël heeft zich met het gedwongen verplaatsen van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, stelt Human Rights Watch (HRW). Volgens de mensenrechtenorganisatie kunnen de burgers op sommige plekken niet meer terugkeren en komt dat neer op etnische zuivering.

HRW schrijft in een nieuw rapport dat meer dan 90 procent van de 1,9 miljoen inwoners van Gaza tijdens de oorlog ontheemd is geraakt. "Israëlische troepen hebben opzettelijk en gecontroleerd huizen en civiele infrastructuur vernietigd, ook in gebieden die als bufferzone en veiligheidscorridor zijn aangewezen. Daar zijn de verplaatsingen waarschijnlijk permanent."

Israël zegt dat het zich aan internationale wetten houdt. De evacuatiebevelen die regelmatig worden afgegeven zouden zijn om de burgers te beschermen. HRW vindt dat Israël wel degelijk de wet overtreedt, omdat ook langs de vluchtroutes burgers worden gedood, mensen worden afgesneden van toegang tot voedsel en water en huizen worden verwoest waardoor mensen niet kunnen terugkeren.